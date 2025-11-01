Скидки
Дмитрий Михайлов назначен главным тренером «Сочи», Крикунов стал консультантом

Дмитрий Михайлов назначен главным тренером «Сочи», Крикунов стал консультантом
Комментарии

Хоккейный клуб «Сочи» сообщил об изменениях в тренерском штабе команды. Главным тренером назначен Дмитрий Михайлов, ранее работавший в штабе старшим тренером. Владимир Крикунов переходит на должность тренера-консультанта, он продолжит работу с командой и будет помогать штабу.

Дмитрий Михайлов ранее трудился в системе петербургского СКА, а также был тренером в системе сборных России. В течение трёх лет Михайлов сотрудничал с образовательным центром «Сириус», выступал с лекциями для коллег, а также принимал участие в Кубке Сириуса с юношеской сборной России до 16 лет.

Южане с 10 очками после 18 встреч занимают последнее, 11-е место в таблице Запада.

