Нападающий Иван Морозов уже имеет право играть в КХЛ

Нападающий Иван Морозов уже может принимать участие в играх КХЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста Анну Анцелиович из агентства «Клевер Консалт». По информации ТАСС, решение о том, сможет ли Морозов в дальнейшем играть за «Спартак», будет объявлено позже. Контракт игрока с клубом приостановлен.

«Со вчерашнего дня Морозов имеет право тренироваться и играть, поскольку ещё 31 октября мы получили решение. Его дисквалификация действовала с 15 сентября и закончилась 14 октября. Мы очень просили РУСАДА максимально оперативно принять решение, и там большие молодцы, оперативно приняли его до длинных выходных, чтобы он имел возможность играть.

Если читать ту статью, по которой прошло сокращение срока дисквалификации, то стандартная санкция за приём субстанции во внесоревновательный период и не связанный со спортивной деятельностью составляет три месяца, если только спортсмен не пройдёт реабилитацию. Желание Ивана её пройти и сыграло решающую роль. У РУСАДА, честно говоря, такого опыта не было, там вникли в ситуацию, признали все документы и признали, что реабилитационная программа была им успешно пройдена. У РУСАДА был абсолютно конструктивный подход к этому делу», — заявила Анцелиович.