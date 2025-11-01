В «Сочи» объяснили решение о смене главного тренера

Заместитель генерального директора по хоккейным операциям «Сочи» Вадим Покотило объяснил решение о смене главного тренера. Новым наставником команды стал Дмитрий Михайлов.

«Последние результаты команды не могут сейчас удовлетворять нас. Пытаемся выйти из нынешнего положения. Обновляем состав команды, пытаемся его усилить. После очередного поражения приняли решение о перестановках в тренерском штабе. Владимир Васильевич Крикунов никуда не уходит. Он остаётся в штабе на должности консультанта, будет постоянно на связи, помогать тренерам в работе.

Дмитрий Михайлов – молодой специалист, прогрессивный, с хорошим потенциалом. Надеемся, у него получится встряхнуть команду и результат придёт. Для «Сочи» он не чужой человек, не мало сделал для образовательного центра «Сириус», работал в сборной России разных возрастов. Приняли взвешенное и своевременное решение на благо команды», — приводит слова Покотило пресс-служба «Сочи».