«У команды было непростое положение». Крикунов — о смене главного тренера в «Сочи»

Бывший главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов рассказал о причинах смены наставника в команде. Новым главным тренером стал Дмитрий Михайлов. Крикунов будет работать консультантом в клубе.

«У команды было непростое положение. Мы поговорили и приняли такое решение. Из тренерского штаба я никуда не ухожу. Продолжаю работать консультантом. Буду на тренировках, матчах. Подсказывать ребятам, тренерам. Надеюсь, у Дмитрия Михайловича всё получится. У нас хорошее взаимопонимание, он перспективный тренер. Начинает свой путь в КХЛ, могу только поддержать его», — приводит слова Крикунова пресс-служба «Сочи».