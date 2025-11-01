Сегодня, 1 ноября, в ХК «Сочи» произошла смена главного тренера. Главным тренером назначен Дмитрий Михайлов, ранее работавший в штабе старшим тренером. Владимир Крикунов перешёл на должность тренера-консультанта.

Ранее в КХЛ состоялись две тренерские отставки. Из «Лады» ушёл Борис Миронов, а «Сибирь» покинул Вадим Епанчинцев.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «В каком клубе КХЛ произойдёт следующая отставка главного тренера?»

Напомним, «Сочи» с 10 очками после 18 встреч занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.