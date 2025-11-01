Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В каком клубе КХЛ произойдёт следующая отставка главного тренера?

В каком клубе КХЛ произойдёт следующая отставка главного тренера?
Комментарии

Сегодня, 1 ноября, в ХК «Сочи» произошла смена главного тренера. Главным тренером назначен Дмитрий Михайлов, ранее работавший в штабе старшим тренером. Владимир Крикунов перешёл на должность тренера-консультанта.

Ранее в КХЛ состоялись две тренерские отставки. Из «Лады» ушёл Борис Миронов, а «Сибирь» покинул Вадим Епанчинцев.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «В каком клубе КХЛ произойдёт следующая отставка главного тренера?»

Напомним, «Сочи» с 10 очками после 18 встреч занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Официально
Дмитрий Михайлов назначен главным тренером «Сочи», Крикунов стал консультантом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android