Главная Хоккей Новости

Дыняк ответил, благодаря чему «Ак Барс» обновил рекорд по продолжительности победной серии

Дыняк ответил, благодаря чему «Ак Барс» обновил рекорд по продолжительности победной серии
Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк рассказал про 11-матчевую победную серию клуба, что является рекордом для казанцев.

– В конце сентября в интервью вы сказали, что у «Ак Барса» всё в порядке. Какие факты говорили об этом?
– Настрой, атмосфера в коллективе. Была череда поражений и неуверенных матчей, но следовало верить, что она завершится и наступит светлый отрезок. Говорить рано, основные победы добываются не в октябре.

– Благодаря чему команда обновила клубный рекорд по продолжительности победной серии?
– Благодаря командной работе. Слаженной, системной, ежедневной работе.

– Что можете сказать о «Ладе»?
– Не важно, какой соперник впереди. Для нас важна каждая следующая игра, сейчас это матч с «Ладой», — приводит слова Дыняка сайт «Ак Барса».

В следующей игре «Ак Барс» встретится с «Ладой». Матч состоится 1 ноября. Начало игры на «Татнефть Арене» – в 19:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Лада
Тольятти
