Дыняк ответил, благодаря чему «Ак Барс» обновил рекорд по продолжительности победной серии

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк рассказал про 11-матчевую победную серию клуба, что является рекордом для казанцев.

– В конце сентября в интервью вы сказали, что у «Ак Барса» всё в порядке. Какие факты говорили об этом?

– Настрой, атмосфера в коллективе. Была череда поражений и неуверенных матчей, но следовало верить, что она завершится и наступит светлый отрезок. Говорить рано, основные победы добываются не в октябре.

– Благодаря чему команда обновила клубный рекорд по продолжительности победной серии?

– Благодаря командной работе. Слаженной, системной, ежедневной работе.

– Что можете сказать о «Ладе»?

– Не важно, какой соперник впереди. Для нас важна каждая следующая игра, сейчас это матч с «Ладой», — приводит слова Дыняка сайт «Ак Барса».

В следующей игре «Ак Барс» встретится с «Ладой». Матч состоится 1 ноября. Начало игры на «Татнефть Арене» – в 19:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2