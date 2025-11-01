Скидки
Хоккей

«Барыс» заключил контракт с форвардом из США Максом Уиллманом

«Барыс» заключил контракт с форвардом из США Максом Уиллманом
Комментарии

«Барыс» заключил односторонний контракт с американским нападающим Максом Уиллманом, соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Всю свою профессиональную карьеру 30-летний форвард провёл в Северной Америке. В его статистике числятся 68 матчей в Национальной хоккейной лиге, где он играл за «Филадельфию Флайерз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Всего в НХЛ на его счету семь заброшенных шайб и три результативные передачи с показателем полезности «-15».

Последней командой Уиллмана до переезда в Казахстан была «Ютика». В минувшем сезоне в составе «комет» Макс набрал 30 (10+20) очков в 69 встречах регулярного чемпионата АХЛ.

