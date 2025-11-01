Скидки
Главная Хоккей Новости

«Это большая честь, ответственность и серьёзный вызов». Михайлов — о назначении в «Сочи»

Комментарии

Дмитрий Михайлов прокомментировал своё назначение на пост главного тренера ХК «Сочи».

– Поздравляем с назначением на пост главного тренера. Расскажите, какие у вас были эмоции, когда узнали о перестановках?
– Объявили — и сразу пошёл на тренировку. Это большая честь стать главным тренером в КХЛ, хоккейного клуба «Сочи». В то же время большая ответственность, серьёзный вызов.

– Владимир Васильевич [Крикунов] остаётся в тренерском штабе консультантом. Какие у вас с ним сложились отношения за время работы?
– Владимир Васильевич – замечательный человек, в хоккее это просто гуру. Поэтому у нас отличный контакт. Общаемся, он очень много подсказывает, рассказывает, делится опытом, поэтому его помощь нам необходима.

– На ваш взгляд, символично, что дебют в качестве главного тренера команды КХЛ происходит в «Сочи»? Здесь вы много работали со сборными на Кубке Сириуса, сотрудничали с образовательным центром «Сириус».
– Значит, хоккей, меня бог привёл туда, откуда всё начиналось. Думаю, да, это символично и приятно.

– Что касается команды, сейчас не самая простая ситуация, серия поражений. Что нужно сделать, чтобы начать с чистого листа?
– Самое главное – поверить в собственные силы. Здесь хорошая команда, классные мастеровые игроки. В какой-то момент уверенность ушла, череда поражений как-то накопилась, придавила морально. Весь хоккей состоит из деталей, поэтому над ними мы сейчас работаем, очень много разговариваем индивидуально, по всем линиям. Когда это осознание придёт и вера в собственные силы вернётся, всё наладится, – цитирует Михайлова пресс-служба «Сочи».

