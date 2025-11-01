Курбан Лиъматов присоединился к составу молодёжной сборной России

В составе молодёжной сборной России в Кубке Будущего не примет участия защитник Никита Тюрин. Вместо него в расположение сборной из МХК «Динамо» Москва вызван Курбан Лиъматов. Защитник уже присоединился к команде в Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

18-летний Курбан Лиъматов в нынешнем сезоне МХЛ провёл за МХК «Динамо» Москва 10 матчей, в которых отдал две результативные передачи с нулевым показателем полезности.

Кубок Будущего пройдёт с 6 по 9 ноября в Санкт-Петербурге. В турнире примут участие молодёжная и юниорская сборные России, а также молодёжные команды Беларуси и Казахстана.