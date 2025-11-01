Расписание матчей НХЛ на 2 ноября 2025 года

Вечером 1 ноября и в ночь на 2 ноября 2025 года продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно 13 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей НХЛ на 1, 2 ноября 2025 года (время московское):
20:00. «Бостон Брюинз» – «Каролина Харрикейнз»;
22:00. «Виннипег Джетс» – «Питтсбург Пингвинз»;
22:30. «Нэшвилл Предаторз» – «Калгари Флэймз»;
23:00. «Сан-Хосе Шаркс» – «Колорадо Эвеланш»;
1:00. «Флорида Пантерз» – «Даллас Старз»;
2:00. «Миннесота Уайлд» – «Ванкувер Кэнакс»;
2:00. «Коламбус Блю Джекетс» – «Сент-Луис Блюз»;
2:00. «Филадельфия Флайерз» – «Торонто Мэйпл Лифс»;
2:00. «Баффало Сэйбрз» – «Вашингтон Кэпиталз»;
2:00. «Монреаль Канадиенс» – «Оттава Сенаторз»;
4:00. «Лос-Анджелес Кингз» – «Нью-Джерси Дэвилз»;
5:00. «Эдмонтон Ойлерз» – «Чикаго Блэкхоукс»;
5:00. «Сиэтл Кракен» – «Нью-Йорк Рейнджерс».