Расписание матчей НХЛ на 2 ноября 2025 года

Вечером 1 ноября и в ночь на 2 ноября 2025 года продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно 13 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ на 1, 2 ноября 2025 года (время московское):

20:00. «Бостон Брюинз» – «Каролина Харрикейнз»;

22:00. «Виннипег Джетс» – «Питтсбург Пингвинз»;

22:30. «Нэшвилл Предаторз» – «Калгари Флэймз»;

23:00. «Сан-Хосе Шаркс» – «Колорадо Эвеланш»;

1:00. «Флорида Пантерз» – «Даллас Старз»;

2:00. «Миннесота Уайлд» – «Ванкувер Кэнакс»;

2:00. «Коламбус Блю Джекетс» – «Сент-Луис Блюз»;

2:00. «Филадельфия Флайерз» – «Торонто Мэйпл Лифс»;

2:00. «Баффало Сэйбрз» – «Вашингтон Кэпиталз»;

2:00. «Монреаль Канадиенс» – «Оттава Сенаторз»;

4:00. «Лос-Анджелес Кингз» – «Нью-Джерси Дэвилз»;

5:00. «Эдмонтон Ойлерз» – «Чикаго Блэкхоукс»;

5:00. «Сиэтл Кракен» – «Нью-Йорк Рейнджерс».