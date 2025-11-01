Нападающий Марк Верба покинул хоккейный клуб «Сочи»

Нападающий Марк Верба покидает хоккейный клуб «Сочи». Контракт с игроком расторгнут по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба южан.

«Верба перешёл в «Сочи» по ходу чемпионата. Нападающий сыграл 13 матчей и забросил две шайбы при показателе полезности «-10». Хоккейный клуб «Сочи» благодарит Марка за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении команды.

Южане с 10 очками после 18 встреч занимают последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Ранее «Сочи» сообщил об изменениях в тренерском штабе команды. Главным тренером назначен Дмитрий Михайлов, ранее работавший в штабе старшим тренером.