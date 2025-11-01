Скидки
«Лада» подписала контракт с нападающим Тайлером Граовацем

«Лада» подписала контракт до 31 мая 2026 года с нападающим Тайлером Граовацем. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Граовацу 32 года. В минувшем сезоне канадец выступал за «Куньлунь Ред Стар», где провёл 67 матчей в регулярном чемпионате и отметился 15 заброшенными шайбами и 21 результативной передачей. В КХЛ форвард играл также за минское «Динамо», «Витязь» и «Адмирал». Всего в КХЛ Граовац провёл 217 встреч, забросил 45 шайб и сделал 57 результативных передач.

«Лада» с 12 очками после 21 встречи занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

