«Первый такой случай в практике». В РУСАДА прокомментировали решение по Ивану Морозову

В пресс-службе РУСАДА объяснили решение по нападающему «Спартака» Ивану Морозову, которому ранее Российское антидопинговое агентство сократило срок отстранения с четырёх лет до одного месяца.

«В отношении спортсмена Ивана Морозова было вынесено решение о дисквалификации сроком на один месяц в соответствии с положениями Общероссийских антидопинговых правил.

Согласно пункту 12.2.4.1 ОАП, если спортсмен доказывает, что употребление субстанции, вызывающей зависимость, произошло во внесоревновательный период и не оказало влияния на спортивные результаты, минимальный срок дисквалификации составляет три месяца. Однако этот срок может быть сокращён до одного месяца при условии успешного прохождения спортсменом программы терапии, одобренной РУСАДА.

Иван Морозов предоставил исчерпывающие доказательства того, что употребление имело место вне соревновательного периода и не связано с повышением спортивных результатов, а также успешно завершил одобренную РУСАДА программу реабилитации. Все представленные материалы прошли тщательную проверку со стороны РУСАДА.

Это первый случай в практике РУСАДА, когда норма о сокращении срока дисквалификации до одного месяца применена с момента вступления соответствующего положения в силу», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому в пресс-службе РУСАДА.