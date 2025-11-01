«Динамо» М — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 1 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между местными «Динамо» и ЦСКА. Матч на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Это третий матч между командами в текущей регулярке из шести запланированных. В первой встрече армейцы одержали победу со счётом 6:2. Во второй сильнее оказались бело-голубые (4:3 Б).

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Динамо» сыграло 19 матчей, в которых набрало 25 очков, занимая шестое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 22 очками после 20 встреч располагается на восьмой строчке Запада.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.