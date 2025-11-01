Скидки
В «Сочи» оценили подписание контракта с вратарём Ильёй Самсоновым

Заместитель генерального директора по хоккейным операциям «Сочи» Вадим Покотило прокомментировали подписание контракта с вратарём Ильёй Самсоновым. Соглашение игрока с клубом рассчитано на два года.

«Илья Самсонов был одним из самых ценных лотов на трансферном рынке среди вратарей. Наш основной вратарь Павел Хомченко получил травму, и его сроки восстановления займут ещё несколько недель. Команде было необходимо усилить нашу вратарскую бригаду. Илья – опытный вратарь, выступал на международной арене в составе сборной России, шесть лет провёл в НХЛ. Мы верим, что Самсонов поможет команде преодолеть временные трудности», – приводит слова Покотило пресс-служба южного клуба.

В прошлом сезоне россиянин выступал за «Вегас», 1 июля голкипер вышел на рынок свободных агентов НХЛ. В минувшем сезоне Самсонов провёл 29 встреч в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 16 побед, пропуская в среднем 2,82 шайбы и отражая 89,1% бросков. В его активе также два шат-аута. Он не сыграл ни одного матча в Кубке Стэнли.

