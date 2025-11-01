Нападающий «Салавата Юлаева» Броссо дисквалифицирован на один матч за драку

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» — «Адмирал». Нападающий уфимского клуба Девин Броссо был дисквалифицирован на один матч как агрессор в драке и оштрафован. «Салават Юлаев» одержал победу со счётом 5:0.

«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего хозяев Девина Броссо по п.3.4. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), на наказание по п.3.7. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Агрессор в драке), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».