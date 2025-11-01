Скидки
Главный тренер «Авангарда» высказался о признании Окулова лучшим нападающим месяца в КХЛ

Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше до матча с «Нефтехимиком» рассказал о настрое своей команды на игру, а также прокомментировал признание Константина Окулова лучшим нападающим месяца в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
2-й период
2 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Окулов (Лажуа, Прохоркин) – 04:05 (5x4)     2:0 Мартынов – 22:15 (5x5)    

«На чём мы акцентировали наше внимание перед игрой? Только на нашу команду. Мы хотим, чтобы команда играла уверенно и стабильно все 60 минут. Я буду честен, мы прекрасно знаем, на что способен соперник, но полное внимание мы концентрируем на себе.

Окулов признан лучшим игроком месяца? Когда он борется и соревнуется на том уровне, где у него находится хоккейный интеллект, то он однозначно один из лучших в лиге. Я не удивлён, что его признали лучшим нападающим месяца», — приводит слова Буше пресс-служба «Авангарда».

