В КХЛ установлен рекорд посещаемости для первых двух месяцев регулярного чемпионата

По итогам двух месяцев сезона-2025/2026 средняя посещаемость матчей Континентальной хоккейной лиги составила 8137 зрителей. Как сообщает пресс-служба КХЛ, это на 1266 зрителей больше, чем годом ранее.

Заполняемость арен за этот промежуток времени составила 80,3%, что на 0,6% выше, чем в сезоне-2009/2010. Оба показателя являются рекордными для первых месяцев чемпионата.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 30 очками после 21 матча возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 32 очка после 21 игры.

Комментарии
