Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Металлурге» назвали необходимым решение обменять права на Илью Самсонова в «Сочи»

В «Металлурге» назвали необходимым решение обменять права на Илью Самсонова в «Сочи»
Комментарии

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал обмен с «Сочи», в результате которого южане получили права на вратаря Илью Самсонова, а магнитогорцы – денежную компенсацию.

«Мы внимательно следили за развитием карьеры Ильи Самсонова и постоянно были с ним на связи. Когда стало понятно, что вратарь продолжит карьеру в КХЛ, то стали искать варианты. В итоге пришли к соглашению с ХК «Сочи», и оно устроило все стороны. Конечно, это сложное, но необходимое решение, и мы уверены, что в ХК «Сочи» Илья обретёт свой уровень и выйдет на максимальную мощность», — приводит слова Бирюкова пресс-служба «Металлурга».

Материалы по теме
Официально
Вратарь Илья Самсонов стал игроком ХК «Сочи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android