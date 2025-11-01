Форвард «Бостона» Линдхольм пропустит несколько недель из-за травмы

Нападающий «Бостон Брюинз» Элиас Линдхольм выбыл из состава из-за травмы, сообщает пресс-служба НХЛ. Шведский форвард пропустит несколько недель из-за повреждения нижней части тела, полученного в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:3 ОТ).

Подчёркивается, что из-за отсутствия Линдхольма в центре первого звена «Бостона» в предстоящей игре с «Каролиной Харрикейнз» сыграет российский нападающий Марат Хуснутдинов – его партнёрами по тройке станут Морган Гики и Давид Пастрняк.

Линдхольм набрал 9 (4+5) очков при полезности «-3» в 13 матчах регулярного чемпионата НХЛ в текущем сезоне. Хуснутдинов провёл восемь матчей, в которых заработал 2 (1+1) очка.