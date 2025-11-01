«Авангард» получил восемь удалений подряд в матче с «Нефтехимиком»

В эти минуты в Омске проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимает «Нефтехимик» из Нижнекамска. «Ястребы» по ходу игры получили восемь удалений подряд, включая командный штраф за оскорбление судей и неспортивное поведение. «Авангард» выигрывает со счётом 2:1.

По две минуты штрафа получили нападающий Александр Волков за толчок клюшкой на пятой минуте, форвард Дмитрий Рашевский за атаку вратаря (10-я минута), нападающий Константин Окулов за задержку соперника клюшкой (15-я), защитник Марсель Ибрагимов за выброс шайбы (25-я), защитник Максим Лажуа за удар клюшкой (27-я), форвард Михаил Котляревский за подножку (31-я) и защитник Семён Чистяков за толчок клюшкой (34-я). На 41-й минуте был выписан командный штраф.

Отметим, что в составе «Нефтехимика» на данный момент было только одно удаление. На четвёртой минуте встречи защитник Илья Пастухов получил две минуты штрафа за задержку соперника.