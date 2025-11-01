Скидки
Авангард – Нефтехимик, результат матча 1 ноября 2025 года, счет 2:1, КХЛ 2025/2026

«Авангард» одолел «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ
Комментарии

Сегодня, 1 ноября, в Омске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Джи-Драйв-Арена», одержали хозяева со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Окулов (Лажуа, Прохоркин) – 04:05 (5x4)     2:0 Мартынов – 22:15 (5x5)     2:1 Юртайкин (Шафигуллин, Барулин) – 35:33 (5x4)    

На пятой минуте нападающий Константин Окулов забил первый гол и вывел «Авангард» вперёд. На 23-й минуте форвард Игорь Мартынов удвоил преимущество хозяев. На 36-й минуте нападающий «Нефтехимика» Данил Юртайкин отыграл одну шайбу, установив окончательный счёт.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 21 матч, в которых набрал 29 очков, и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 23 очками после 22 встреч располагается на шестой строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
