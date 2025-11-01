«Авангард» одолел «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ

Сегодня, 1 ноября, в Омске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Джи-Драйв-Арена», одержали хозяева со счётом 2:1.

На пятой минуте нападающий Константин Окулов забил первый гол и вывел «Авангард» вперёд. На 23-й минуте форвард Игорь Мартынов удвоил преимущество хозяев. На 36-й минуте нападающий «Нефтехимика» Данил Юртайкин отыграл одну шайбу, установив окончательный счёт.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 21 матч, в которых набрал 29 очков, и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 23 очками после 22 встреч располагается на шестой строчке Востока.