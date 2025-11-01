Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Уилсон — об игре «Вашингтона» в большинстве: все, кто выходит на лёд, должны играть лучше

Уилсон — об игре «Вашингтона» в большинстве: все, кто выходит на лёд, должны играть лучше
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон заявил, что игра «столичных» в большинстве оставляет желать лучшего. «Вашингтон» не реализовал все четыре попытки большинства в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Уилсон (Чикран, Рой) – 24:48     1:1 Пажо (Хольмстрём) – 34:58 (sh)     1:2 Хорват (Хейнеман, Пулок) – 44:29     1:3 Барзал (Пелеч) – 58:44    

«Этого недостаточно. Нам нужно быстро это исправить. Неудачи при реализации большинства стоят нам игр. Мы будем играть лучше. Все парни, которые выходят на лёд в спецбригадах, должны действовать лучше и найти способ забросить шайбу в ворота», — приводит слова Уилсона сайт НХЛ.

В последних трёх играх хоккеисты столичного клуба не забили ни одного гола в большинстве, имея на это девять попыток. В целом по сезону у «Вашингтона» 18,8% реализации (20-е место в лиге).

Материалы по теме
Видео
Сорокин поприветствовал сына Овечкина после матча «Вашингтон» — «Айлендерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android