Уилсон — об игре «Вашингтона» в большинстве: все, кто выходит на лёд, должны играть лучше
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон заявил, что игра «столичных» в большинстве оставляет желать лучшего. «Вашингтон» не реализовал все четыре попытки большинства в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Уилсон (Чикран, Рой) – 24:48 1:1 Пажо (Хольмстрём) – 34:58 (sh) 1:2 Хорват (Хейнеман, Пулок) – 44:29 1:3 Барзал (Пелеч) – 58:44
«Этого недостаточно. Нам нужно быстро это исправить. Неудачи при реализации большинства стоят нам игр. Мы будем играть лучше. Все парни, которые выходят на лёд в спецбригадах, должны действовать лучше и найти способ забросить шайбу в ворота», — приводит слова Уилсона сайт НХЛ.
В последних трёх играх хоккеисты столичного клуба не забили ни одного гола в большинстве, имея на это девять попыток. В целом по сезону у «Вашингтона» 18,8% реализации (20-е место в лиге).
