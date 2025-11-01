Уилсон — об игре «Вашингтона» в большинстве: все, кто выходит на лёд, должны играть лучше

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон заявил, что игра «столичных» в большинстве оставляет желать лучшего. «Вашингтон» не реализовал все четыре попытки большинства в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:3).

«Этого недостаточно. Нам нужно быстро это исправить. Неудачи при реализации большинства стоят нам игр. Мы будем играть лучше. Все парни, которые выходят на лёд в спецбригадах, должны действовать лучше и найти способ забросить шайбу в ворота», — приводит слова Уилсона сайт НХЛ.

В последних трёх играх хоккеисты столичного клуба не забили ни одного гола в большинстве, имея на это девять попыток. В целом по сезону у «Вашингтона» 18,8% реализации (20-е место в лиге).