Олимпийский чемпион заявил, что «Металлург» выиграл от прихода Евгения Кузнецова

Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов выразил мнение, что «Металлург» остался в плюсе от прихода форварда Евгения Кузнецова, однако отметил, что у нападающего есть определённые игровые проблемы.

– Пока Евгений всё-таки играет ниже своего уровня. Пять передач в восьми матчах – неплохие показатели для середняка КХЛ, но не для одной из главных звёзд. Хотя и среднее игровое время Кузнецова не выдающееся, около 12 минут. Так что в целом впечатление пока неоднозначное.

– В чём игровые проблемы Кузнецова?
– «Магнитка» – команда очень техничная, здесь Евгений отлично вписывается. Но при этом она лёгкая, сверхскоростная и челночная, а вот тут Кузнецову после полугодичного отдыха лёгкости и моторности пока не хватает.

Ещё одна проблема – в выборе позиции. Я так понял, что тренерский штаб в первую очередь видит Кузнецова в центре. Но это самая ответственная позиция в хоккее, требующая идеальной подготовки. А её пока нет – и объективно, из-за долгих каникул, и субъективно.

– Как в целом оцените историю с приглашением Кузнецова в «Магнитку»?
– На мой взгляд, для «Металлурга» она беспроигрышная. Клуб ничем не рисковал, поскольку изначально, ещё летом, под Кузнецова не закладывался – и все тройки были уже наиграны. Трансфер состоялся уже по ходу чемпионата, осенью, когда Евгений рассматривался уже как джокер. Да и судя по прессе, по условиям, хоккеист пошёл навстречу клубу.

«Магнитка» только выиграла от того, что всю осень благодаря Кузнецову команда была и остаётся в центре внимания. После прихода Евгения на пик вышел лучший бомбардир клуба Владимир Ткачёв. Выстрелил и лучший снайпер «Металлурга» Канцеров.

Но приход Кузнецова – это не только новый уровень конкуренции среди звезд, но и влияние на молодёжь. Смолин, Сиряцкий, Козлов – сегодня в «Металлурге» много открытий. В том числе из-за появления такого мастера, как Кузнецов, – приводит слова Светлова Russia-Hockey.

