Рыбин высказался о малорезультативном старте Овечкина в новом сезоне

Ассистент главного тренера «Сочи» Максим Рыбин прокомментировал нерезультативный старт сезона для российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Давайте объективно говорить. В связи с рекордом была немного смазана подготовка, всевозможные съёмки, участие в букмекерских компаниях. Я думаю, что смазанная подготовка к сезону была, плюс уехал немного позже, обычно раньше уезжал. Думаю, всё это сказалось на старте сезона», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

40-летний Овечкин сыграл 11 матчей за «столичных» в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. Александр отметился двумя заброшенными шайбами и отдал пять результативных передач.