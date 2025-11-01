Скидки
Кудашов вышел на чистое третье место в истории «Динамо» по матчам среди главных тренеров

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» принимает ЦСКА. Эта игра стала 315-й для Алексея Кудашова на посту главного тренера бело-голубых, благодаря чему он вышел на чистое третье место в истории клуба по матчам среди главных тренеров.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
1-й период
1 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Пыленков (Гусев, Уил) – 03:09 (5x5)     1:1 Саморуков (Спронг, Абрамов) – 03:53 (5x5)    

Кудашов одновременно превзошёл показатель Владимира Юрзинова и Зинэтулы Билялетдинова (314). Выше располагается Владимир Крикунов (413), а клубный рекорд принадлежит Аркадию Чернышёву (838).

54-летний специалист возглавляет «Динамо» с 2021 года. Под его руководством в 2024-м динамовцы завоевали второй в истории клуба Кубок Континента, а годом спустя стали обладателями бронзовых медалей чемпионата КХЛ, впервые за 12 лет сумев добраться до третьего раунда плей-офф.

