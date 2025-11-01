Кудашов вышел на чистое третье место в истории «Динамо» по матчам среди главных тренеров
Поделиться
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» принимает ЦСКА. Эта игра стала 315-й для Алексея Кудашова на посту главного тренера бело-голубых, благодаря чему он вышел на чистое третье место в истории клуба по матчам среди главных тренеров.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
1-й период
1 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Пыленков (Гусев, Уил) – 03:09 (5x5) 1:1 Саморуков (Спронг, Абрамов) – 03:53 (5x5)
Кудашов одновременно превзошёл показатель Владимира Юрзинова и Зинэтулы Билялетдинова (314). Выше располагается Владимир Крикунов (413), а клубный рекорд принадлежит Аркадию Чернышёву (838).
54-летний специалист возглавляет «Динамо» с 2021 года. Под его руководством в 2024-м динамовцы завоевали второй в истории клуба Кубок Континента, а годом спустя стали обладателями бронзовых медалей чемпионата КХЛ, впервые за 12 лет сумев добраться до третьего раунда плей-офф.
Комментарии
- 1 ноября 2025
-
19:44
-
19:26
-
19:02
-
18:43
-
18:30
-
18:10
-
17:46
-
17:24
-
17:04
-
16:42
-
16:30
-
16:22
-
16:04
-
16:00
-
16:00
-
15:37Вратарь Илья Самсонов стал игроком ХК «Сочи» Официально
-
15:20
-
15:01
-
14:44
-
14:25
-
14:08
-
13:49
-
13:33
-
13:15
-
13:01
-
12:58
-
12:48
-
12:28
-
12:12
-
12:05
-
12:00
-
11:40
-
11:24
-
11:11
-
10:50