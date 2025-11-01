Гришин: к сожалению, «Нефтехимик» не смог разобраться с меньшинством «Авангарда»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин после поражения от «Авангарда» (1:2) заявил, что для победы его команде не хватило реализации большинства. В этой игре омский клуб получил 10 малых штрафов.

«Такое количество большинства иметь и лишь одно реализовать – это большой минус по такой игре. Нам нужно забивать больше, реализовывать моменты. К сожалению, не смогли разобраться с меньшинством хозяев. Конечно, когда много большинства, то игра тоже ломается, все получают разное игровое время. Большинство – это тоже эмоции, тратятся силы, энергия», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 21 матч, в которых набрал 29 очков, и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 23 очками после 22 встреч располагается на шестой строчке Востока.