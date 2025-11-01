«Виден уровень мастерства». Гришин — о первом матче Николишина за «Нефтехимик»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о первом матче за клуб нападающего Ивана Николишина. Форвард принял участие в игре с «Авангардом» (1:2).

«Николишин – центральный нападающий, у нас есть проблемы с этой позицией, Дергачёв очень долго на травме. Появился на рынке квалифицированный хоккеист, возможности которого нам известны. Считаю, что для первой игры он неплохо смотрелся, виден уровень его мастерства. Где-то он ещё не готов функционально, с командой не тренировался. Он наберёт кондиции, подберём ему партнёров правильных, и я думаю, что он нам поможет», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.