«Виден уровень мастерства». Гришин — о первом матче Николишина за «Нефтехимик»

«Виден уровень мастерства». Гришин — о первом матче Николишина за «Нефтехимик»
Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о первом матче за клуб нападающего Ивана Николишина. Форвард принял участие в игре с «Авангардом» (1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Окулов (Лажуа, Прохоркин) – 04:05 (5x4)     2:0 Мартынов – 22:15 (5x5)     2:1 Юртайкин (Шафигуллин, Барулин) – 35:33 (5x4)    

«Николишин – центральный нападающий, у нас есть проблемы с этой позицией, Дергачёв очень долго на травме. Появился на рынке квалифицированный хоккеист, возможности которого нам известны. Считаю, что для первой игры он неплохо смотрелся, виден уровень его мастерства. Где-то он ещё не готов функционально, с командой не тренировался. Он наберёт кондиции, подберём ему партнёров правильных, и я думаю, что он нам поможет», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

