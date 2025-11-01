«Виден уровень мастерства». Гришин — о первом матче Николишина за «Нефтехимик»
Поделиться
Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о первом матче за клуб нападающего Ивана Николишина. Форвард принял участие в игре с «Авангардом» (1:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Окулов (Лажуа, Прохоркин) – 04:05 (5x4) 2:0 Мартынов – 22:15 (5x5) 2:1 Юртайкин (Шафигуллин, Барулин) – 35:33 (5x4)
«Николишин – центральный нападающий, у нас есть проблемы с этой позицией, Дергачёв очень долго на травме. Появился на рынке квалифицированный хоккеист, возможности которого нам известны. Считаю, что для первой игры он неплохо смотрелся, виден уровень его мастерства. Где-то он ещё не готов функционально, с командой не тренировался. Он наберёт кондиции, подберём ему партнёров правильных, и я думаю, что он нам поможет», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 ноября 2025
-
21:20
-
20:52
-
20:48
-
20:41
-
20:35
-
20:26
-
20:06
-
19:44
-
19:26
-
19:02
-
18:43
-
18:30
-
18:10
-
17:46
-
17:24
-
17:04
-
16:42
-
16:30
-
16:22
-
16:04
-
16:00
-
16:00
-
15:37Вратарь Илья Самсонов стал игроком ХК «Сочи» Официально
-
15:20
-
15:01
-
14:44
-
14:25
-
14:08
-
13:49
-
13:33
-
13:15
-
13:01
-
12:58
-
12:48
-
12:28