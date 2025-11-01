Ги Буше: игроки «Авангарда» сражались и боролись с несправедливыми обстоятельствами

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Наши игроки боролись, сражались, несмотря ни на что. В контексте всех предложенных обстоятельств, даже если они были несправедливыми, они оставались вместе и шли вперёд. Есть ли вопросы к дисциплине игроков «Авангарда»? Моя формулировка останется прежней: наши ребята сражались и боролись с несправедливыми обстоятельствами», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 21 матч, в которых набрал 29 очков, и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 23 очками после 22 встреч располагается на шестой строчке Востока.
- 1 ноября 2025
