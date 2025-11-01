Ги Буше: игрокам «Авангарда» надо избегать тех ситуаций, когда мы саботируем свои же матчи

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над «Нефтехимиком» (2:1) отметил менталитет своей команды и рассказал, когда вернутся травмированные игроки.

«Сегодня мы одержали ещё одну победу, и это действительно важно. Мне нравится, как наши ребята себя показывают, я доволен тем, что я вижу. Мы понимаем, что близки к возвращению наши травмированные ребята, Пономарёв должен вернуться после нашего выезда, Якупов – к середине ноября. После их возвращения у нас появится возможность выстраивать сбалансированные звенья.

Сегодня здорово сработало наше большинство, меньшинство великолепно выстояло. Да, одну шайбу пропустили, но там был просто неудачный отскок. Также надо отдать должное нашему вратарю. Плюс я бы отметил наш менталитет. В некоторых прошлых матчах мы кидались в нападение любой ценой, допускали потери из-за этого и не совсем грамотно распоряжались шайбой и вели игру. Сегодня мы в этом плане были значительно лучше. Мы начинаем видеть проблески той зрелости, к которой мы идём, нам нужно избегать моментов, когда мы сами саботируем свои же матчи», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.