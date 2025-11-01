Скидки
Серебряков: сегодня «Авангарду» нужно было перебороть все трудности. Пацаны — красавцы

Серебряков: сегодня «Авангарду» нужно было перебороть все трудности. Пацаны — красавцы
Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков высказался о победе над «Нефтехимиком» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Окулов (Лажуа, Прохоркин) – 04:05 (5x4)     2:0 Мартынов – 22:15 (5x5)     2:1 Юртайкин (Шафигуллин, Барулин) – 35:33 (5x4)    

«Была тяжёлая, эмоциональная игра, было много трудностей, но пацаны – красавцы, всё преодолели и добились результата. В свой день рождения было немного тяжелее сфокусироваться, но старался абстрагироваться и, я думаю, получилось. Благодарен ребятам, которые сделали всё, чтобы не галстук мне сегодня подарить», — передаёт слова Серебрякова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 21 матч, где набрал 29 очков, и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 23 очками после 22 встреч располагается на шестой строчке Востока.

