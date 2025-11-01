Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Северсталь – Шанхайские Драконы, результат матча 1 ноября 2025 года, счет 3:6, КХЛ 2025/2026

«Шанхайские Драконы» обыграли «Северсталь», прервав серию из пяти поражений
Комментарии

Сегодня, 1 ноября, в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 6:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 6
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Подшивалов (Веряев, Думбадзе) – 02:43 (5x5)     2:0 Абросимов (Квочко, Лишка) – 11:15 (5x5)     2:1 Попугаев (Харпур, Джозефс) – 12:21 (5x5)     2:2 Сюсиз (Лабанк, Харпур) – 14:32 (5x5)     2:3 Лабанк (Рендулич, Рыбар) – 31:46 (5x4)     2:4 Акользин (Кленденинг) – 35:40 (5x5)     2:5 Вагнер (Кленденинг, Валенцов) – 38:43 (5x5)     3:5 Квочко – 55:00 (5x5)     3:6 Попугаев (Лабанк, Джозефс) – 57:12 (5x5)    

В составе «Северстали» отличились Иван Подшивалов, Руслан Абросимов и Илья Квочко. За «Шанхайских Драконов» заброшенными шайбами отметились Никита Попугаев (дважды), Нейт Сюсиз, Кевин Лабанк, Павел Акользин и Остин Вагнер.

«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 22 матча, в которых набрала 28 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 25 очками после 20 встреч располагаются на пятой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Шанхайские Драконы» и минское «Динамо» зажигают в КХЛ. Важная причина — отсутствие лимита
«Шанхайские Драконы» и минское «Динамо» зажигают в КХЛ. Важная причина — отсутствие лимита
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android