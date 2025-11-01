«Шанхайские Драконы» обыграли «Северсталь», прервав серию из пяти поражений

Сегодня, 1 ноября, в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 6:3.

В составе «Северстали» отличились Иван Подшивалов, Руслан Абросимов и Илья Квочко. За «Шанхайских Драконов» заброшенными шайбами отметились Никита Попугаев (дважды), Нейт Сюсиз, Кевин Лабанк, Павел Акользин и Остин Вагнер.

«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 22 матча, в которых набрала 28 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 25 очками после 20 встреч располагаются на пятой строчке Запада.