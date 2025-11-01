Скидки
Главная Хоккей Новости

Ак Барс – Лада, результат матча 1 ноября 2025 года, счет 3:4 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» прервал победную серию из 11 матчей, проиграв «Ладе» в овертайме
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 ноября, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал тольяттинскую «Ладу». Победу в овертайме одержали гости со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 4
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Грошев (Дяденькин) – 06:06 (5x5)     1:1 Сафонов (Лямкин, Семёнов) – 08:55 (5x4)     2:1 Семёнов (Яшкин, Миллер) – 20:44 (5x5)     2:2 Романов (Кугрышев, Чивилёв) – 33:18 (5x5)     3:2 Семёнов (Карпухин) – 38:18 (5x5)     3:3 Обидин (Кугрышев, Алтыбармакян) – 51:36 (5x5)     3:4 Дяденькин (Грошев, Коттон) – 64:25 (3x3)    

На седьмой минуте нападающий «Лады» Евгений Грошев забил первый гол. На девятой минуте форвард Илья Сафонов сравнял счёт. На 21-й минуте нападающий Кирилл Семёнов вывел казанцев вперёд. На 34-й минуте форвард тольяттинцев Иван Романов восстановил равенство в счёте. На 39-й минуте Кирилл Семёнов оформил дубль и вновь вывел хозяев вперёд. На 52-й минуте нападающий «Лады» Андрей Обидин сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий гостей Данила Дяденькин.

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 22 матча, в которых набрал 32 очка, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 14 очками после 22 встреч располагается на 10-й строчке Западной конференции.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
