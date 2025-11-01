«Ак Барс» прервал победную серию из 11 матчей, проиграв «Ладе» в овертайме

Сегодня, 1 ноября, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал тольяттинскую «Ладу». Победу в овертайме одержали гости со счётом 4:3.
На седьмой минуте нападающий «Лады» Евгений Грошев забил первый гол. На девятой минуте форвард Илья Сафонов сравнял счёт. На 21-й минуте нападающий Кирилл Семёнов вывел казанцев вперёд. На 34-й минуте форвард тольяттинцев Иван Романов восстановил равенство в счёте. На 39-й минуте Кирилл Семёнов оформил дубль и вновь вывел хозяев вперёд. На 52-й минуте нападающий «Лады» Андрей Обидин сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий гостей Данила Дяденькин.
«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 22 матча, в которых набрал 32 очка, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 14 очками после 22 встреч располагается на 10-й строчке Западной конференции.
- 1 ноября 2025
