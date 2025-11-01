Московское «Динамо» одержало четвёртую победу подряд в КХЛ, обыграв ЦСКА

Сегодня, 1 ноября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали хозяева со счётом 3:2.

На четвёртой минуте защитник «Динамо» Даниил Пыленков забил первый гол. Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков в течение 50 секунд сравнял счёт. На 40-й минуте нападающий Никита Гусев вывел бело-голубых вперёд. На 56-й минуте защитник армейцев Никита Нестеров восстановил равенство в счёте. В концовке встречи нападающий «Динамо» Максим Мамин установил окончательный счёт.

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 20 матчей, в которых набрало 27 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 22 очками после 21 встречи располагается на восьмой строчке Запада.