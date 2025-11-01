Скидки
Хоккей

Динамо М — ЦСКА, результат матча 1 ноября 2025 года, счет 3:2, КХЛ 2025/2026

Московское «Динамо» одержало четвёртую победу подряд в КХЛ, обыграв ЦСКА
Сегодня, 1 ноября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали хозяева со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Пыленков (Гусев, Уил) – 03:09 (5x5)     1:1 Саморуков (Спронг, Абрамов) – 03:53 (5x5)     2:1 Гусев (Уил, Сергеев) – 39:50 (5x5)     2:2 Нестеров (Бучельников, Спронг) – 55:04 (5x4)     3:2 Мамин (Ожиганов, Пыленков) – 59:22 (5x5)    

На четвёртой минуте защитник «Динамо» Даниил Пыленков забил первый гол. Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков в течение 50 секунд сравнял счёт. На 40-й минуте нападающий Никита Гусев вывел бело-голубых вперёд. На 56-й минуте защитник армейцев Никита Нестеров восстановил равенство в счёте. В концовке встречи нападающий «Динамо» Максим Мамин установил окончательный счёт.

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 20 матчей, в которых набрало 27 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 22 очками после 21 встречи располагается на восьмой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Кудашов вышел на чистое третье место в истории «Динамо» по матчам среди главных тренеров
