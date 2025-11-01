Скидки
Вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин отказался общаться с журналистами после матча с «Ладой»

Комментарии

Вратарь казанского «Ак Барса» Михаил Бердин после матча с тольяттинской «Ладой» (3:4 ОТ) отказался общаться с журналистами. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов. У голкипера четыре пропущенные шайбы с 23 бросков в створ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 4
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Грошев (Дяденькин) – 06:06 (5x5)     1:1 Сафонов (Лямкин, Семёнов) – 08:55 (5x4)     2:1 Семёнов (Яшкин, Миллер) – 20:44 (5x5)     2:2 Романов (Кугрышев, Чивилёв) – 33:18 (5x5)     3:2 Семёнов (Карпухин) – 38:18 (5x5)     3:3 Обидин (Кугрышев, Алтыбармакян) – 51:36 (5x5)     3:4 Дяденькин (Грошев, Коттон) – 64:25 (3x3)    

В текущем сезоне на счету Бердина 11 игр, восемь из которых завершились победой. Коэффициент надёжности составляет 2,15, процент отражённых бросков — 91,2.

В прошлом сезоне голкипер выступал за «Авангард» — в 11 встречах он одержал семь побед при 92,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,87. В июле игрок и клуб расторгли контракт по соглашению сторон без выплаты денежной компенсации.

«Ак Барс» прервал победную серию из 11 матчей, проиграв «Ладе» в овертайме
Комментарии
