Вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин отказался общаться с журналистами после матча с «Ладой»

Вратарь казанского «Ак Барса» Михаил Бердин после матча с тольяттинской «Ладой» (3:4 ОТ) отказался общаться с журналистами. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов. У голкипера четыре пропущенные шайбы с 23 бросков в створ.

В текущем сезоне на счету Бердина 11 игр, восемь из которых завершились победой. Коэффициент надёжности составляет 2,15, процент отражённых бросков — 91,2.

В прошлом сезоне голкипер выступал за «Авангард» — в 11 встречах он одержал семь побед при 92,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,87. В июле игрок и клуб расторгли контракт по соглашению сторон без выплаты денежной компенсации.