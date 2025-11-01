«Сегодня наш вечер». Галлан — о победе «Шанхайских Драконов» над «Северсталью»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал победу над «Северсталью» (6:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Мы наконец выиграли. Тем более у такого сильного соперника. Для нас основное отличие от остальных игр — это то, что мы стали играть в хороший хоккей, изменили свою предыдущую игру от серии неудач. Да и вообще, мы наконец-то боролись, добавили в недостающих компонентах матча, хотя «Северсталь», конечно, очень серьёзный противник. Сегодня наш вечер», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 22 матча, в которых набрала 28 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 25 очками после 20 встреч располагаются на шестой строчке Запада.
- 1 ноября 2025
-
23:02
-
22:54
-
22:50
-
22:46
-
22:41
-
22:38
-
22:33
-
22:30
-
22:27
-
22:24
-
22:19
-
22:16
-
22:10
-
22:07
-
22:01
-
21:57
-
21:44
-
21:32
-
21:20
-
20:52
-
20:48
-
20:41
-
20:35
-
20:26
-
20:06
-
19:44
-
19:26
-
19:02
-
18:43
-
18:30
-
18:10
-
17:46
-
17:24
-
17:04
-
16:42