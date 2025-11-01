Скидки
Хоккей

«Сегодня наш вечер». Галлан — о победе «Шанхайских Драконов» над «Северсталью»

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал победу над «Северсталью» (6:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 6
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Подшивалов (Веряев, Думбадзе) – 02:43 (5x5)     2:0 Абросимов (Квочко, Лишка) – 11:15 (5x5)     2:1 Попугаев (Харпур, Джозефс) – 12:21 (5x5)     2:2 Сюсиз (Лабанк, Харпур) – 14:32 (5x5)     2:3 Лабанк (Рендулич, Рыбар) – 31:46 (5x4)     2:4 Акользин (Кленденинг) – 35:40 (5x5)     2:5 Вагнер (Кленденинг, Валенцов) – 38:43 (5x5)     3:5 Квочко – 55:00 (5x5)     3:6 Попугаев (Лабанк, Джозефс) – 57:12 (5x5)    

«Мы наконец выиграли. Тем более у такого сильного соперника. Для нас основное отличие от остальных игр — это то, что мы стали играть в хороший хоккей, изменили свою предыдущую игру от серии неудач. Да и вообще, мы наконец-то боролись, добавили в недостающих компонентах матча, хотя «Северсталь», конечно, очень серьёзный противник. Сегодня наш вечер», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 22 матча, в которых набрала 28 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 25 очками после 20 встреч располагаются на шестой строчке Запада.

