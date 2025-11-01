«Сегодня наш вечер». Галлан — о победе «Шанхайских Драконов» над «Северсталью»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал победу над «Северсталью» (6:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Мы наконец выиграли. Тем более у такого сильного соперника. Для нас основное отличие от остальных игр — это то, что мы стали играть в хороший хоккей, изменили свою предыдущую игру от серии неудач. Да и вообще, мы наконец-то боролись, добавили в недостающих компонентах матча, хотя «Северсталь», конечно, очень серьёзный противник. Сегодня наш вечер», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 22 матча, в которых набрала 28 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 25 очками после 20 встреч располагаются на шестой строчке Запада.