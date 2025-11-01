Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Северстали» Козырев: вели в две шайбы, но потеряли нить игры

Главный тренер «Северстали» Козырев: вели в две шайбы, но потеряли нить игры
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о поражении от «Шанхайских Драконов» (3:6) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 6
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Подшивалов (Веряев, Думбадзе) – 02:43 (5x5)     2:0 Абросимов (Квочко, Лишка) – 11:15 (5x5)     2:1 Попугаев (Харпур, Джозефс) – 12:21 (5x5)     2:2 Сюсиз (Лабанк, Харпур) – 14:32 (5x5)     2:3 Лабанк (Рендулич, Рыбар) – 31:46 (5x4)     2:4 Акользин (Кленденинг) – 35:40 (5x5)     2:5 Вагнер (Кленденинг, Валенцов) – 38:43 (5x5)     3:5 Квочко – 55:00 (5x5)     3:6 Попугаев (Лабанк, Джозефс) – 57:12 (5x5)    

«Ох, сложный матч для нас сегодня, мы вели в счёте 2:0 и потеряли нить игры. Ещё куда-то делась концентрация, потому что команда соперника обладает хорошим подбором игроков и пониманием, кого и когда выпускать. Мы не смогли нивелировать это — вследствие проигрыш», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 22 матча, в которых набрала 28 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 25 очками после 20 встреч располагаются на шестой строчке Запада.

Материалы по теме
Видео
«Шанхайские Драконы» обыграли «Северсталь», прервав серию из пяти поражений
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android