Главный тренер «Северстали» Козырев: вели в две шайбы, но потеряли нить игры

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о поражении от «Шанхайских Драконов» (3:6) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Ох, сложный матч для нас сегодня, мы вели в счёте 2:0 и потеряли нить игры. Ещё куда-то делась концентрация, потому что команда соперника обладает хорошим подбором игроков и пониманием, кого и когда выпускать. Мы не смогли нивелировать это — вследствие проигрыш», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 22 матча, в которых набрала 28 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 25 очками после 20 встреч располагаются на шестой строчке Запада.
- 1 ноября 2025
