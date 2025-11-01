Тренер «Лады» высказался об игре с «Ак Барсом». У Казани прервалась серия из 11 побед

Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. У казанцев прервалась серия из 11 побед.

«Молодцы, серьёзный, мощный, породистый соперник. Поездка у нас была тяжёлая, и команда сейчас в режиме реабилитации находится. Мы добавляем, это видно, но иногда чуть-чуть нам не хватает. Сегодня хватило. Самоотверженность ребят сыграла свою роль, где-то повезло, где-то перешагнули через себя. Реализация хорошая, с тем количеством моментов, что были у нас были, хорошо себя показали.

В концовке третьего периода Яшкин чуть не забил, Казань начала нагнетать, переламывать ход игры. Хотели направить ребят и дать отдохнуть. У нас есть проблемы, это наши внутренние дела, связанные со вбрасываниями, поэтому пришлось брать тайм-аут», – передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.