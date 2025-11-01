Скидки
Тренер «Лады» высказался об игре с «Ак Барсом». У Казани прервалась серия из 11 побед

Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. У казанцев прервалась серия из 11 побед.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 4
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Грошев (Дяденькин) – 06:06 (5x5)     1:1 Сафонов (Лямкин, Семёнов) – 08:55 (5x4)     2:1 Семёнов (Яшкин, Миллер) – 20:44 (5x5)     2:2 Романов (Кугрышев, Чивилёв) – 33:18 (5x5)     3:2 Семёнов (Карпухин) – 38:18 (5x5)     3:3 Обидин (Кугрышев, Алтыбармакян) – 51:36 (5x5)     3:4 Дяденькин (Грошев, Коттон) – 64:25 (3x3)    

«Молодцы, серьёзный, мощный, породистый соперник. Поездка у нас была тяжёлая, и команда сейчас в режиме реабилитации находится. Мы добавляем, это видно, но иногда чуть-чуть нам не хватает. Сегодня хватило. Самоотверженность ребят сыграла свою роль, где-то повезло, где-то перешагнули через себя. Реализация хорошая, с тем количеством моментов, что были у нас были, хорошо себя показали.

В концовке третьего периода Яшкин чуть не забил, Казань начала нагнетать, переламывать ход игры. Хотели направить ребят и дать отдохнуть. У нас есть проблемы, это наши внутренние дела, связанные со вбрасываниями, поэтому пришлось брать тайм-аут», – передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

