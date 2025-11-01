Тренер «Лады» рассказал, когда ожидать в составе Бурдасова, Юрчо, Граоваца и Сетдикова

Главный тренер «Лады» Павел Десятков рассказал о готовности выйти на лёд новых игроков команды – нападающих Антона Бурдасова, Томаша Юрчо, Тайлера Граоваца и Никиты Сетдикова.

«Антон Бурдасов и Никита Сетдиков уже в Тольятти. Они проходили медосмотр, сейчас тренируются по индивидуальной программе. У нас четыре дня между играми, рассчитываем, что с «Динамо» они сыграют, уже в следующем матче.

По легионерам пока не отвечу, идёт оформление документов», – передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Лада» с 14 очками после 22 встреч располагается на 10-й строчке Западной конференции.