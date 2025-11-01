Десятков: комментировать судейские решения я бы не хотел, лучше промолчу

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о работе арбитров в матче с «Ак Барсом» (4:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Комментировать судейские решения сегодня я бы не хотел. У меня есть на этот счёт своё мнение, я иногда не согласен с ними, но сегодня я лучше промолчу», – передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 22 матча, в которых набрал 32 очка, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 14 очками после 22 встреч располагается на 10-й строчке Западной конференции.