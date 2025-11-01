Десятков: комментировать судейские решения я бы не хотел, лучше промолчу
Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о работе арбитров в матче с «Ак Барсом» (4:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 4
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Грошев (Дяденькин) – 06:06 (5x5) 1:1 Сафонов (Лямкин, Семёнов) – 08:55 (5x4) 2:1 Семёнов (Яшкин, Миллер) – 20:44 (5x5) 2:2 Романов (Кугрышев, Чивилёв) – 33:18 (5x5) 3:2 Семёнов (Карпухин) – 38:18 (5x5) 3:3 Обидин (Кугрышев, Алтыбармакян) – 51:36 (5x5) 3:4 Дяденькин (Грошев, Коттон) – 64:25 (3x3)
«Комментировать судейские решения сегодня я бы не хотел. У меня есть на этот счёт своё мнение, я иногда не согласен с ними, но сегодня я лучше промолчу», – передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 22 матча, в которых набрал 32 очка, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 14 очками после 22 встреч располагается на 10-й строчке Западной конференции.
