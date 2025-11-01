Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин: мы ходим по земле, никто не витает в облаках

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин: мы ходим по земле, никто не витает в облаках
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Лады» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 4
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Грошев (Дяденькин) – 06:06 (5x5)     1:1 Сафонов (Лямкин, Семёнов) – 08:55 (5x4)     2:1 Семёнов (Яшкин, Миллер) – 20:44 (5x5)     2:2 Романов (Кугрышев, Чивилёв) – 33:18 (5x5)     3:2 Семёнов (Карпухин) – 38:18 (5x5)     3:3 Обидин (Кугрышев, Алтыбармакян) – 51:36 (5x5)     3:4 Дяденькин (Грошев, Коттон) – 64:25 (3x3)    

«Непростой матч, создавали сами себе сложности. После них включались, были моменты. Из-за несогласованных действий соперник забросил нам в овертайме. Казалось бы, всё было под контролем, но соперник свои атаки создавал. Были неприятные моменты у наших ворот, где-то вальяжность была, на пятаке позволяли сопернику многое. Но главное — включались, был контроль шайбы.

Мы ходим по земле, никто не витает в облаках. Одна из наших задач – правильно реагировать на результаты, из игры в игру придерживаться плана. Понятное дело, что игра без ошибок не бывает, на каждый момент отвечать своими правильными действиями.

Мы можем возвращать контроль над игрой. У нас перед каждым матчем стоят задачи, которые нужно выполнять. Важно приобрести основательность в своих действиях», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
«Ак Барс» прервал победную серию из 11 матчей, проиграв «Ладе» в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android