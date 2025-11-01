Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин: мы ходим по земле, никто не витает в облаках

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Лады» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Непростой матч, создавали сами себе сложности. После них включались, были моменты. Из-за несогласованных действий соперник забросил нам в овертайме. Казалось бы, всё было под контролем, но соперник свои атаки создавал. Были неприятные моменты у наших ворот, где-то вальяжность была, на пятаке позволяли сопернику многое. Но главное — включались, был контроль шайбы.

Мы ходим по земле, никто не витает в облаках. Одна из наших задач – правильно реагировать на результаты, из игры в игру придерживаться плана. Понятное дело, что игра без ошибок не бывает, на каждый момент отвечать своими правильными действиями.

Мы можем возвращать контроль над игрой. У нас перед каждым матчем стоят задачи, которые нужно выполнять. Важно приобрести основательность в своих действиях», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.