Гатиятулин — о Биро: Брэндон получил повреждение, не тренируется на льду

Гатиятулин — о Биро: Брэндон получил повреждение, не тренируется на льду
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Брэндона Биро.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 4
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Грошев (Дяденькин) – 06:06 (5x5)     1:1 Сафонов (Лямкин, Семёнов) – 08:55 (5x4)     2:1 Семёнов (Яшкин, Миллер) – 20:44 (5x5)     2:2 Романов (Кугрышев, Чивилёв) – 33:18 (5x5)     3:2 Семёнов (Карпухин) – 38:18 (5x5)     3:3 Обидин (Кугрышев, Алтыбармакян) – 51:36 (5x5)     3:4 Дяденькин (Грошев, Коттон) – 64:25 (3x3)    

«Брэндон Биро получил повреждение. Он сейчас не тренируется на льду, дальше будем смотреть на его состояние, уже от этого отталкиваться.

Перспективы Степана и Семёна Тереховых? Вернулся в состав Алексей Марченко, приняли решение сыграть в семь защитников. Семёна и Степана отправили сыграть за «Нефтяник», им нужна игровая практика, и они могут помочь команде.

Действия второй тройки? Ребята мастеровитые, хорошо действуют в атаке, у них есть моменты. Где-то могут показать себя чуть более эффективно, в том числе в плане игры без шайбы. Процесс идёт, у них много хороших действий», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

