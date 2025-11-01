Гатиятулин — о Биро: Брэндон получил повреждение, не тренируется на льду

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Брэндона Биро.

«Брэндон Биро получил повреждение. Он сейчас не тренируется на льду, дальше будем смотреть на его состояние, уже от этого отталкиваться.

Перспективы Степана и Семёна Тереховых? Вернулся в состав Алексей Марченко, приняли решение сыграть в семь защитников. Семёна и Степана отправили сыграть за «Нефтяник», им нужна игровая практика, и они могут помочь команде.

Действия второй тройки? Ребята мастеровитые, хорошо действуют в атаке, у них есть моменты. Где-то могут показать себя чуть более эффективно, в том числе в плане игры без шайбы. Процесс идёт, у них много хороших действий», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.