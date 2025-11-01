Гатиятулин — о Бердине: не скажу, что Михаил сыграл неуверенно, рикошеты, не видно шайбы

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру вратаря команды Михаила Бердина в матче с «Ладой» (3:4 ОТ) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. У голкипера четыре пропущенные шайбы с 23 бросков в створ.

«Не скажу, что Михаил Бердин сыграл неуверенно. Мы многое позволяли сопернику, в отдельных эпизодах ему было не видно шайбы, были рикошеты.

Отменённая шайба Денисенко? Мы посмотрели момент, у нас своё мнение, но действия арбитров мы не комментируем», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В текущем сезоне на счету Бердина 11 игр, восемь из которых завершились победой. Коэффициент надёжности составляет 2,15, процент отражённых бросков — 91,2.