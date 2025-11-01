Гатиятулин — о Бердине: не скажу, что Михаил сыграл неуверенно, рикошеты, не видно шайбы
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру вратаря команды Михаила Бердина в матче с «Ладой» (3:4 ОТ) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. У голкипера четыре пропущенные шайбы с 23 бросков в створ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 4
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Грошев (Дяденькин) – 06:06 (5x5) 1:1 Сафонов (Лямкин, Семёнов) – 08:55 (5x4) 2:1 Семёнов (Яшкин, Миллер) – 20:44 (5x5) 2:2 Романов (Кугрышев, Чивилёв) – 33:18 (5x5) 3:2 Семёнов (Карпухин) – 38:18 (5x5) 3:3 Обидин (Кугрышев, Алтыбармакян) – 51:36 (5x5) 3:4 Дяденькин (Грошев, Коттон) – 64:25 (3x3)
«Не скажу, что Михаил Бердин сыграл неуверенно. Мы многое позволяли сопернику, в отдельных эпизодах ему было не видно шайбы, были рикошеты.
Отменённая шайба Денисенко? Мы посмотрели момент, у нас своё мнение, но действия арбитров мы не комментируем», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
В текущем сезоне на счету Бердина 11 игр, восемь из которых завершились победой. Коэффициент надёжности составляет 2,15, процент отражённых бросков — 91,2.
