Кудашов — о победном голе Мамина: план был запустить 13-м форвардом, а он изъявил желание

Кудашов — о победном голе Мамина: план был запустить 13-м форвардом, а он изъявил желание
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о победе над ЦСКА (3:2) и оценил победный гол нападающего Максима Мамина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Пыленков (Гусев, Уил) – 03:09 (5x5)     1:1 Саморуков (Спронг, Абрамов) – 03:53 (5x5)     2:1 Гусев (Уил, Сергеев) – 39:50 (5x5)     2:2 Нестеров (Бучельников, Спронг) – 55:04 (5x4)     3:2 Мамин (Ожиганов, Пыленков) – 59:22 (5x5)    

— Очень равная и очень качественная игра с обеих сторон. Повезло, что такой гол забили в конце. А вообще мне показалось, что и мы, и ЦСКА, сыграли очень организованно. Не знаю, как зрителям, а нам содержание понравилось.

– Понятно, что вы вряд ли так подгадывали, чтобы вернуть Максима Мамина на лёд именно в матче с его родным клубом. Но расскажите, как вы его специально готовили, ведь даже брали на последний выезд, где он так и не сыграл.
– Решили вернуть, потому что время пришло. У него рука зажила. Если говорить сухо. Что касается того, как мы его готовили, – мы его гоняли. Мы брали его в поездку, потому что уже мог делать какие-то командные действия, поэтому и поехал на выезд, чтобы быть с нами. К тому же все тренеры ехали на выезд.

Конечно, мы не подгадывали [его возвращение именно на ЦСКА]. Сегодня с утра вообще был план на 13 нападающих, чтобы потихоньку его запустить и дать сыграть несколько смен. А он изъявил желание, что готов на все 100%, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

