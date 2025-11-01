Кудашов — о победном голе Мамина: план был запустить 13-м форвардом, а он изъявил желание

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о победе над ЦСКА (3:2) и оценил победный гол нападающего Максима Мамина.

— Очень равная и очень качественная игра с обеих сторон. Повезло, что такой гол забили в конце. А вообще мне показалось, что и мы, и ЦСКА, сыграли очень организованно. Не знаю, как зрителям, а нам содержание понравилось.

– Понятно, что вы вряд ли так подгадывали, чтобы вернуть Максима Мамина на лёд именно в матче с его родным клубом. Но расскажите, как вы его специально готовили, ведь даже брали на последний выезд, где он так и не сыграл.

– Решили вернуть, потому что время пришло. У него рука зажила. Если говорить сухо. Что касается того, как мы его готовили, – мы его гоняли. Мы брали его в поездку, потому что уже мог делать какие-то командные действия, поэтому и поехал на выезд, чтобы быть с нами. К тому же все тренеры ехали на выезд.

Конечно, мы не подгадывали [его возвращение именно на ЦСКА]. Сегодня с утра вообще был план на 13 нападающих, чтобы потихоньку его запустить и дать сыграть несколько смен. А он изъявил желание, что готов на все 100%, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.