Главный тренер «Динамо» рассказал, что с защитниками, которым шайба попала в голову

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о состоянии здоровья защитников команды Кирилла Готовца и Фредрика Классона, которым попала шайба в лицо в матче с «Северсталью» (3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сикура – 02:51 (5x5)     0:2 Ожиганов (Сикура, Адамчук) – 39:43 (4x4)     0:3 Швец-Роговой (Слепышев) – 43:02 (5x5)    

– Насколько я знаю, рвался сегодня в бой и Кирилл Готовец. Он даже был на арене перед матчем, но не сыграл. Решили поберечь или что-то иное?
– Нет, его решили поберечь.

– Можно ли сказать, на сколько выбыл Фредрик Классон? Есть ли уже официальная информация?
– Официальная информация есть. Но я не знаю, а она [опубликована]?

– Пока нет.
– Ну вы видели, что произошло в прошлом матче и с Готовцом, и с Классоном. Шайба попала в лицо. У Фредрика более серьёзное [повреждение], у Кирилла – более лёгкое. Пока бы я ограничился этим. По срокам не хочу забегать вперёд. Но, скорее всего, Готовец будет готов к следующему матчу, если он уже сегодня готовился. А Классон пропустит порядка двух недель, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

