Главный тренер «Динамо» рассказал, что с защитниками, которым шайба попала в голову

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о состоянии здоровья защитников команды Кирилла Готовца и Фредрика Классона, которым попала шайба в лицо в матче с «Северсталью» (3:0).

– Насколько я знаю, рвался сегодня в бой и Кирилл Готовец. Он даже был на арене перед матчем, но не сыграл. Решили поберечь или что-то иное?

– Нет, его решили поберечь.

– Можно ли сказать, на сколько выбыл Фредрик Классон? Есть ли уже официальная информация?

– Официальная информация есть. Но я не знаю, а она [опубликована]?

– Пока нет.

– Ну вы видели, что произошло в прошлом матче и с Готовцом, и с Классоном. Шайба попала в лицо. У Фредрика более серьёзное [повреждение], у Кирилла – более лёгкое. Пока бы я ограничился этим. По срокам не хочу забегать вперёд. Но, скорее всего, Готовец будет готов к следующему матчу, если он уже сегодня готовился. А Классон пропустит порядка двух недель, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.