Главный тренер ЦСКА Никитин прокомментировал второе подряд поражение в столичном дерби

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о поражении от московского «Динамо» (2:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Такие два гола в концовках, конечно, психологически непросто. Сильнее надо быть, другого варианта нет.

— Насколько эмоционально сказываются на вас и команде два поражения в дерби – сначала проиграли «Спартаку», а теперь и «Динамо»?

— Смотря как к этому относиться. Если относиться как к поражениям, будет тяжело. Если как к мотивации, то силы придаёт, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

ЦСКА с 22 очками после 21 встречи располагается на восьмой строчке Запада.