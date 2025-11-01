Главный тренер ЦСКА Никитин прокомментировал второе подряд поражение в столичном дерби
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о поражении от московского «Динамо» (2:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Пыленков (Гусев, Уил) – 03:09 (5x5) 1:1 Саморуков (Спронг, Абрамов) – 03:53 (5x5) 2:1 Гусев (Уил, Сергеев) – 39:50 (5x5) 2:2 Нестеров (Бучельников, Спронг) – 55:04 (5x4) 3:2 Мамин (Ожиганов, Пыленков) – 59:22 (5x5)
— Такие два гола в концовках, конечно, психологически непросто. Сильнее надо быть, другого варианта нет.
— Насколько эмоционально сказываются на вас и команде два поражения в дерби – сначала проиграли «Спартаку», а теперь и «Динамо»?
— Смотря как к этому относиться. Если относиться как к поражениям, будет тяжело. Если как к мотивации, то силы придаёт, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.
ЦСКА с 22 очками после 21 встречи располагается на восьмой строчке Запада.
