Никитин — о том, что делать с Мартином: сражаться надо, других вариантов нет

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от московского «Динамо» (2:3) высказался об игре вратаря армейцев Спенсера Мартина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Пыленков (Гусев, Уил) – 03:09 (5x5)     1:1 Саморуков (Спронг, Абрамов) – 03:53 (5x5)     2:1 Гусев (Уил, Сергеев) – 39:50 (5x5)     2:2 Нестеров (Бучельников, Спронг) – 55:04 (5x4)     3:2 Мамин (Ожиганов, Пыленков) – 59:22 (5x5)    

— Вы упомянули лёгкие пропущенные шайбы. Идёт третий месяц регулярного чемпионата, а игра основного голкипера не внушает доверия. Как с этим бороться?
— Не бороться, а сражаться надо, других вариантов нет, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

В текущем сезоне на счету Мартина 14 матчей, в которых он одержал пять побед при коэффициенте надёжности 2,69 и 90,5% отражённых бросков. Голкипер пополнил состав ЦСКА в межсезонье.

ЦСКА с 22 очками после 21 встречи располагается на восьмой строчке Запада.

