Никитин — о том, что делать с Мартином: сражаться надо, других вариантов нет

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от московского «Динамо» (2:3) высказался об игре вратаря армейцев Спенсера Мартина.

— Вы упомянули лёгкие пропущенные шайбы. Идёт третий месяц регулярного чемпионата, а игра основного голкипера не внушает доверия. Как с этим бороться?

— Не бороться, а сражаться надо, других вариантов нет, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

В текущем сезоне на счету Мартина 14 матчей, в которых он одержал пять побед при коэффициенте надёжности 2,69 и 90,5% отражённых бросков. Голкипер пополнил состав ЦСКА в межсезонье.

ЦСКА с 22 очками после 21 встречи располагается на восьмой строчке Запада.