«Не испытывал иллюзий». Никитин — о том, мог ли он предположить, что будет так сложно

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин ответил на вопрос, ожидал ли он в межсезонье, что столкнётся с таким количеством проблем в чемпионате.

— Насколько лично вы в межсезонье ожидали, что игроки заново будут привыкать к вашей системе, вашим требованиям, что с таким количеством проблем столкнётесь? Проблем больше, чем вы могли ожидать?

— Да нет, вообще не испытывал иллюзий. В хоккее всё достаточно просто: дисциплина, мастерство, коллектив. Без этого всегда будет тяжело. Поэтому мы и создаём это сейчас. Не все это могут пройти. Кто-то не может, кто-то не хочет, основная масса ребят сражается. Есть позитивные моменты.

— Ожидаются ли какие-то перестановки в составе, новые игроки, чтобы изменить ситуацию?

— Работа идёт здесь. Всё мы видим, но эта информация не обсуждается в общественном пространстве, рано об этом говорить, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.