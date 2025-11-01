Кудашов — о состоянии льда: вы никогда по мягкой кровати на месте не бегали?

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над ЦСКА (3:2) высказался о состоянии льда на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва».

– Эта тема поднималась и в предыдущие сезоны, но сегодня Игорь Ожиганов буквально взорвался в раздевалке, да и другие игроки были крайне недовольны состоянием льда после «Золотого граммофона».

– Ну смотрите: любые арены используются не только для хоккея. Если бы у нас была «чистая» арена, которая бы использовалась исключительно для наших матчей, то это одно дело.

– Вот вы были вчера на концерте?

– Я не был. Но кто-то же наверняка был? Я вот тоже не был. Но наверняка там было классно, а люди получили удовольствие. Мы же не можем в центре Москвы [иметь] стадион, который бы использовался только для хоккея.

Да, мы понимаем, что лёд, конечно, был плохого качества. Мы и вчера, и сегодня тренировались на Малой арене, где совершенно иное качество. Но что тут сказать? Арена для того и создана, чтобы проводить и концерты, и шоу. Сейчас будет Новый год, и начнутся другие представления. Так и должно быть. Наверное. Мне добавить тут нечего.

Я понимал, что лёд будет плохой. Мы понимали, что так будет, потому что паркет сняли только в 12:30. Времени было совсем мало.

– А если говорить с игровой точки зрения, то что можно делать в такой ситуации? Сильно ли меняется хоккей?

– Во-первых, это очень тяжело. Вы никогда по мягкой кровати на месте не бегали?

– Если только в детстве, наверное.

– Ну вот в детстве. Когда ты бегаешь на месте, то ты туда проваливаешься. Так и здесь. Они бегут, а у них под ними проваливается. И устаёшь быстрее. И шайба прыгает. А ещё надо всё выполнять – и самому создавать, и сопернику не давать. Это совсем другое. Мы тренируемся на Малой арене, где 12 градусов и лёд хороший, а сюда приезжаем – и тут тяжело. Но это было ожидаемо. Иного и не ждали, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.