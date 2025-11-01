Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Бостон» одержал победу над «Каролиной», у Никишина — гол

Сегодня, 1 ноября, в Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ти-Ди Гарден», одержали хозяева со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кейси Миттельштадт и Виктор Арвидссон. Единственную шайбу «Каролины» на свой счёт записал российский защитник Александр Никишин.

Российские игроки «Бостона» Никита Задоров и Марат Хуснутдинов результативными действиями не отметились. Нападающий «ураганов» Андрей Свечников также не отличился.

«Бостон» в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл 14 матчей, в которых набрал 14 очков, и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Каролина» с 14 очками после 11 встреч располагается на пятой строчке Востока.