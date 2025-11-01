Скидки
Главная Хоккей Новости

Бостон Брюинз – Каролина Харрикейнз, результат матча 1 ноября 2025 года, счет 2:1, НХЛ 2025/2026

«Бостон» одержал победу над «Каролиной», у Никишина — гол
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 ноября, в Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ти-Ди Гарден», одержали хозяева со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 20:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Миттельштадт (Макэвой, Заха) – 41:27     2:0 Арвидссон (Миттельштадт, Макэвой) – 45:05     2:1 Никишин (Янковски, Мартинук) – 57:11    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кейси Миттельштадт и Виктор Арвидссон. Единственную шайбу «Каролины» на свой счёт записал российский защитник Александр Никишин.

Российские игроки «Бостона» Никита Задоров и Марат Хуснутдинов результативными действиями не отметились. Нападающий «ураганов» Андрей Свечников также не отличился.

«Бостон» в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл 14 матчей, в которых набрал 14 очков, и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Каролина» с 14 очками после 11 встреч располагается на пятой строчке Востока.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

